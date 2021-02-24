Lider Fethiye evinde, Nazilli gurbette
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Lider Fethiye evinde, Nazilli gurbette

24.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:35
Lider Fethiye evinde, Nazilli gurbette

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren 43 puanlı lider Fethiyespor, yarın, bu sezon çıktığı 10 maçın 9'unu kazanıp hiç yenilmediği evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren 43 puanlı lider Fethiyespor, yarın, bu sezon çıktığı 10 maçın 9'unu kazanıp hiç yenilmediği evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta 42 puanla zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, aynı saatte bir maç eksiğiyle 41 puan toplayan yarıştaki en önemli rakiplerden Belediye Kütahyaspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Ligde 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Kızılcabölükspor, Ofspor'a konuk olacak. 3'üncü Grup'ta en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Somaspor, Çatalcaspor'la deplasmanda oynayacak. 4'üncü Grup'ta ise korkulu rüya görmeye başlayan Bergama Belediyespor, her geçen hafta amatör kümeye düşmeye yaklaşan sonuncu Muğlaspor'u 14 Eylül Stadı'nda ağırlayacak. Bu maçlar da saat 13.00'te başlayacak. 22 puanı bulunan Bergama, maçtan önce Teknik Direktör Behram Üstün'le yolları ayırdı. 10 puanlı Muğlaspor, bu maçı da kaybederse büyük oranda havlu atacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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