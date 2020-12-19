Lider Aytemiz Alanyaspor, Denizli deplasmanında 3 puan peşinde

Aytemiz Alanyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Yarın oynanacak maçta Akdeniz temsilcisi 3 puan alarak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanına gidiyor. Yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın hakemliğini Suat Arslanboğa üstlenecek. Geçen hafta, rakiplerinin puan kaybettiği ve bay geçtiği hafta 3 puan alarak liderlik yarışında arayı yeniden açan Aytemiz Alanyaspor, bu hafta en yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle farkı daha da açma peşinde. 26 puanla lider olan Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren ve 6 puanla son sıradaki Yukatel Denizlispor'un evinde galip gelmek istiyor. Son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan lider Alanyaspor, son maçında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etme başarısı da gösterdi. Ligde en az gol yiyen takımlardan biri olan Aytemiz Alanyaspor son 3 maçta kalesinde 3 gol görürken rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

KAPTAN FORMASINI GERİ ALIYORKoronavirüs tedavisi sona eren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan maçın 2'nci yarısında sahaya çıkan kaptan Efecan Karaca'nın Denizlispor maçında sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın kalede tecrübeli file bekçisi Marafona'ya görev vermesi ve defans dörtlüsünü Juanfran, Tzavellas, Caulker ile sakatlığı geçen ve tekrar takıma dönen Moubandje ile oluşturması bekleniyor. Cezası sona eren Salih Uçan, Siopis ile birlikte takımın orta alandaki defansif yükünü taşıyacak. Hücumda Davidson'u Beşiktaş maçının yıldızı Bakasetas ve koronavirüsü atlatarak sahalara dönen Efecan ile oynatması yüksek ihtimal olan teknik adam, santrforda ise golcü oyuncu Babacar'ı kullanacak.DENİZLİ İLE 3'ÜNCÜ RANDEVUAytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibi Denizlispor ile Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaşırken, oynanan iki maçı da turuncu yeşilli takım kazandı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Akdeniz temsilcisi rakibini deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup etmişti.DAVIDSON SINIRDAAytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, golcü oyuncu Davidson 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Başarılı sol kanat oyuncusu bu maçta kart görmesi durumunda haftaya evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Yukatel Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar.TAKIMDA 2 EKSİKAytemiz Alanyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi sadece 2 sakat oyuncu bulunuyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan ve sakatlığı henüz geçmeyen Ceyhun Gülselam bu maçta kadroda yer almayacak. İyileşen ancak halen takımdan ayrı çalışan sol bek Ahmet Gülay'ın da bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor.SAKAT: Ufuk, Ceyhun

CEZALI: Yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU