LG'den "Multi Split" klima seçenekleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

LG'den "Multi Split" klima seçenekleri

23.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:31
LG'den

LG Electronics (LG) tarafından sunulan LG Multi Split, kullanıcıların mekan bağımsız olarak iklim kontrolünü yönetmesine imkan veren çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

LG Electronics (LG) tarafından sunulan LG Multi Split, kullanıcıların mekan bağımsız olarak iklim kontrolünü yönetmesine imkan veren çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG Multi Split, tek bir dış üniteden 5 iç üniteye kadar ısıtma ve soğutma sağlayabiliyor. Birden fazla iç ünitenin çalıştırılması, birden fazla odadaki ünitelerin ayrı ayrı izlenmesine ve kontrolüne izin veriyor.

Her binanın kendine özgü yapısı ve ihtiyaçları olduğu bir gerçek ancak Multi Split aynı anda birden fazla alanın ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine sahip olmasıyla tanınıyor. Dağıtım (DB) Kutusunun eklenmesiyle, tek bir dış ünite 9 iç üniteye kadar destekleyebiliyor.

Bir HVAC sistemindeki esneklik uzun bir yol anlamına geliyor. 5 iç üniteye kadar bağlanabilme özelliği ile Multi Split, sistem tasarımcılarına özgürlük ve esneklik sağlıyor. LG, yerden tasarruf sağlayan geniş bir iç ünite yelpazesi sunuyor, böylece bir evin veya ofisin iç kısmında alan kaybı yaşanmıyor.

Gerek duvara, gerek tavana monte edilen ünitelere, gerekse de kanallı bir çözüme ihtiyaç olsun, LG iç ünite tasarımları ile her binaya mükemmel uyum sağlayabiliyor. Daha küçük form faktörlü ünite aynı zamanda dış mekanda yer açıyor ve bahçe veya ofis binasını bölmüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Engin Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Falcao Erol Bulut Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Uefa Avrupa Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LG'den "Multi Split" klima seçenekleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 11:35:14. #1.15#
title