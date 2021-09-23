Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71

71 mağlup etti.

KOCAELİ (İHA) - 71 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Can Mavisu xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Ali Osman Kanık xx

Galatasaray : Eda Şahin xx 4, Simge Tokmak x, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx 6, Mısra Albayrak xx 4, Sude Yılmaz xx 6, Pelin Derya Bilgiç xx 4, Anete Steinberga xxx 13, Gizem Başaran Turan xxx 10, Tına Krajisnik xxx 18, Berna Şahin xx 2, Merve Aydin xx 5

Başantrenör: Efe Güven

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 4, İlemnur Akengin xx 5, Merve Arı xx, Duygu Özen xx, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x, Saranda Daci xxx 10, Ferda Yıldız xx 10, Sudenur Bayrak x, Kathleen Doyle xxx 15, Tuğçe Turus x

Başantrenör: Aydın Uğuz

1. Periyot: 23-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 47-36 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 65-58 (Galatasaray lehine) - KOCAELİ

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
GS TV spikeri yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!

GS TV spikeri yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!

 Galatasaray, tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti

Galatasaray, tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti

 Fatih Terim'den Kayserili futbolcuya olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?

Fatih Terim'den Kayserili futbolcuya olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sezai Temelli Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Namaz Vakitleri Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Marcao Balotelli Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Süleyman Soylu Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 Bursa BŞB: 71 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 21:01:34. #1.12#