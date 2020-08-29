Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi Sezonu 3 kupayla kapatan Bayern Münih'te oynadığı 3 turnuvada da gol kralı olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, bu sezon verilmeyeceği açıklanan Ballon d'Or ödülünü kendisinin hak ettiğini belirtti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savundu.

"KAZANILABİLECEK HER ŞEYİ KAZANDIK"

Ülkesi Polonya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lewandowski, "Bu yıl takım olarak kazanılabilecek her şeyi kazandık. Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum. Bence "Altın Top" ödülü bunları başaran bir oyuncuya verilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 47 maçta 55 gol atan ve finale kadar oynadığı bütün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ağları sarsan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, daha oynanmayan Almanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'da da kazanmaları gerektiğini belirtti.

France Football'un her yıl düzenli olarak verdiği ve futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or, yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sezon iptal edilmişti.

Kaynak: AA