Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece
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Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece

Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı, Malatya'da düzenlenen Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında ilk 20'ye girerek, Elite Bayanlar kategorisinde 2'ncilik kazandı.

Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı, Malatya'da düzenlenen Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışlarında ilk 20'ye girerek, Elite Bayanlar kategorisinde 2'ncilik kazandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'ni tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışlara, 9 kategoride 22 ilden 204 sporcu katıldı. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Levent Vadisi kanyonunda bin 440 metre yükseklikte zorlu arazide pedal çeviren sporcular, yarışlar sayesinde bölgenin tanıtımına da katkı sağladı. Yarışlara katılan Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı'da farklı kategorilerde başarılar elde etti. Takım oyuncularından Eda Konuk, Elite Bayanlar kategorisinde 2'nci, Elite Erkekler kategorisinde Furkan Uçar 11'inci, Fatih Güngör 15'inci ve takım antrenörü Gökay Konuk 16'ncı olurken; Genç Erkekler kategorisinde ise Emre Özkurt yarışı 8'inci sırada tamamladı.

Yarışların sonunda Akçadağ Belediyesi ve Malatya Valiliği tarafından derece alan sporculara çeşitli ödüller dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece
Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece
Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece
Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası'nda Eskişehir'den derece

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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