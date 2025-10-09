Lesotho Nijerya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ancak Osimhen'in kamptan paylaştığı bir fotoğraf, hem Galatasaray taraftarlarının hem de futbolseverlerin ilgisini çekti. Peki, Nijerya ile Lesotho arasında oynanacak mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OSIMHEN'İN DURUMU MERAK KONUSU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı kampına katıldı. Ancak kamptan paylaşılan bir fotoğraf, hem sarı-kırmızılı taraftarların hem de futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj yapıldığı görülürken, Nijerya Milli Takımı'nın kamp tesislerinin koşulları da tartışma yarattı. Bu durum, Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi almak amacıyla Nijerya cephesiyle iletişime geçtiği ileri sürülüyor. Taraftarlar ise Osimhen'in sakatlığıyla ilgili resmi açıklamayı bekliyor.

OSIMHEN LESOTHO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yıldız futbolcunun Lesotho karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Teknik ekibin, Osimhen'in son antrenman performansını ve ağrılarının durumunu değerlendirdikten sonra karar vermesi bekleniyor.

LESOTHO - NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lesotho ile Nijerya arasında oynanacak mücadele 10 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Maçın Türkiye'de herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.