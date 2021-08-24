Leroy Fer, Alanyaspor'da
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Leroy Fer, Alanyaspor'da

Leroy Fer, Alanyaspor'da
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor'da bugün transfer heyecanı vardı.

Aytemiz Alanyaspor'da bugün transfer heyecanı vardı. Bu kez orta sahaya oyuncu alan Alanyaspor, Leroy Fer ile imzaları attı. İmza töreninde konuşan Hollandalı oyuncu, "Elimden gelenin en iyisini Alanyaspor için vereceğim" dedi.

Aytemiz Alanyaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Orta saha mevkiine Hollandalı futbolcu 31 yaşındaki Leroy Fer'i getiren Alanyaspor, 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni yapıldı.

Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transfer yapacağımızı söylemiştik. Aslında geçen hafta töreni yapacaktık ama Fer'in gelmesi biraz uzadı. Çünkü kendisiyle görüşmelerimiz bayadır sürüyor. Geldiği takımı biliyorsunuz. Feyenoord'dan geldi. Orta saha oyuncusu. Alanyaspor kulübümüze katkı sağlayacağına inandığımız bir sporcu. İnşallah öyle olacaktır. Allah kaza bela, sakatlık vermesin. Hem Alanyasporumuza hem Fer'e hayırlı uğurlu olsun. Gücümüze güç katacağına inandığımız bir futbolcu inşallah bunu da izleyip göreceğiz. Aramıza hoş geldin" dedi.Transfere ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayağı bir transfer yaptık. Hocamızla da görüşeceğiz. İlk etap transferleri yaptığımızı düşünüyoruz. Yapma imkanımız da olabilir. Duruma göre ama net bir şey yok şu an için. Kadroda yeterince oyuncumuz var. Buna inanıyoruz. Eksik olursa transferin bitimine var ve o gün de değerlendiririz. Transfer yaparsak bunu beraber göreceğiz ve sizlerle paylaşacağız.""ELİMDEN GELDİĞİNİN EN İYİSİNİ VERECEĞİM"

Alanyaspor'u daha önce de takip ettiğini ve çok beğendiğini dile getiren Fer, Alanyaspor ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Leroy Fer, "Başkanıma teşekkür ediyorum. Geldiğim andan itibaren kulübün bir aile kulübü olduğunu hissettirdiler. Çok sıcak bir karşılama oldu. Ben de elimden geldiğinin en iyisini Alanyaspor için vereceğim. Kazanmayı seven bir oyuncuyum" dedi.


Leroy Fer, Alanyaspor'da
Leroy Fer, Alanyaspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

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