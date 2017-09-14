Leon Cupra R ve Yeni Seat Arona Frankfurt'ta Tanıtıldı

SEAT'ın yeni yıldızları Yeni Arona ve Leon CUPRA R, Frankfurt'ta tanıtıldı



Yeni Seat Arona ve Leon CUPRA R Frankfurt'ta Tanıtıldı.



SEAT, Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda markanın kompakt crossover segmentindeki yeni modeli Arona'nın ve sadece 799 adet üretilecek Leon CUPRA R'ın dünya prömiyerini gerçekleştirdi.



İspanyol marka fuarda ayrıca, yüksek çözünürlükle daha fonksiyonel, rahat ve kişiselleştirilebilen dijital gösterge panelini de ilk kez otomobil severlerle buluşturdu.



SEAT ayrıca, Amazon tarafından geliştirilen, kişisel sesli asistan hizmeti Alexa'yı da otomobillerine entegre etmeye hazırlandığını açıkladı.



SEAT, Frankfurt'ta düzenlenen 2017 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni modellerini ve teknolojilerini tanıttı. SEAT'ın fuardaki başrol oyuncuları Yeni Arona, Leon CUPRA R modelleri ile teknolojik yenilikleri Dijital Kokpit ve Amazon Alexa oldu.



Yeni SEAT Arona





Markanın SUV serisi otomobillerinin küçük kardeşi olarak değerlendirilen Arona, aynı zamanda SEAT'ın kompakt crossover segmentine attığı ilk adım. Martorell'de üretilecek olan yeni SEAT Arona, mükemmel ölçüleri, geniş kişiselleştirme seçenekleri ve güvenlik ile bağlantı alanındaki gelişmiş teknolojileri ile öne çıkıyor.



Hafta içi günlerinde geniş, pratik ve konforlu, hafta sonunda ise maceracı, sportif ve verimli bir otomobil olan yeni SEAT Arona, SEAT'ın kendine özgü tasarımından izler taşıyor ve İspanyol markasının dinamizm ve sportif özelliklerinden taviz vermeyen, heyecan arayan sürücülere hitap ediyor.



Seat Arona Tüm Özellikleri ve Detayları



Leon CUPRA R Sadece 799 adet üretildi





SEAT tarihindeki en güçlü yol otomobili olan Leon CUPRA R, yalnızca 799 adet üretileceği için aynı zamanda markanın şimdiye kadarki en ayrıcalıklı modeli olarak görülüyor.



Her ikisi de altı vitesli ve önden çekişli manuel (310 PS) ve DSG (300 PS) şanzıman seçenekleriyle sunulacak olan yeni SEAT Leon CUPRA R'ın, ön ve arka spoyler parçalarında, yan eteklerinde ve arka difüzöründe karbon fiber detaylar hakim.



Ön ve arka kanatlarda, yan eteklerde ve arka difüzörde yer alan karbon fiber detaylar; bakır rengi yan aynalar ve jantlar gibi ayrıntılar dikkat çekerken; çamurluklar ve ön kısım da çok daha güçlü bir tasarıma kavuşmuş durumda. 2017 sonunda müşterilere teslim edilecek olan SEAT Leon CUPRA R'ın 799 şanslı sahibini, otomobilin dışı gibi karbon fiber ve bakır işlemeli bir iç mekan ve Alcantara® kaplamalı direksiyon ve vites kolu gibi ayrıntılar bekliyor.



Yeni Dijital Kokpit





Fuar ziyaretçilerini SEAT standına çekecek bir diğer yenilik ise, ilk kez Arona; Leon ST CUPRA, Ibiza ve Ateca'da otomobil severler ile buluşacak olan yeni Dijital Kokpit. İspanyol markası, bu yeni sisteme ilk olarak Leon ve Ateca modellerinde yer verecek. Bunu daha sonra Ibiza ve Arona takip edecek. Yeni Dijital Kokpit sayesinde, otomobillerin gösterge panelleri yalnızca daha modern ve esnek bir tasarıma kavuşmakla kalmıyor; aynı zamanda daha fonksiyonel bir hal alıyor. Sürücülerin kendi zevklerine göre şekillendirilebilen sistemde, tüm göstergeler yüksek çözünürlükte sunuluyor. Sistem bu sayede yalnızca tasarımı veya bilgi ve eğlence sistemini ileriye taşımakla kalmıyor; aynı zamanda sürüş deneyimi, güvenlik ve konfor yönünden de avantajlar sağlıyor.



Kişisel sesli asistanınız Amazon Alexa





SEAT, Amerikan şirketi Amazon tarafından geliştirilen interaktif sesli asistan hizmeti Alexa'yı otomobillerine entegre eden ilk Avrupalı otomobil markası olacak. Bu yılın sonunda Leon ve Ateca modellerinde kullanılmaya başlayacak olan Amazon Alexa; 2018'den itibaren de Ibiza; Arona ve yeni büyük SUV'deki yerini alacak. İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen ve ev kullanıcılarına sesle kontrol edilen hizmetler sunan Amazon Alexa; SEAT modellerine entegrasyonunun ardından sahip olduğu 20.000 beceri ile bugün 150 şirketi barındıran ve sürekli olarak gelişen iş ortağı ağı sayesinde sürücülere en gelişmiş bağlantı çözümlerini sunacak.



Sesle kontrol edilen Amazon Alexa, diğer birçok fonksiyonuna ek olarak sürücülerin günlük programlarını yönetmelerine, şarkı aramalarına; ilgi çekici mekanlar bulmalarına, güncel haberleri gerçek zamanlı olarak dinlemelerine; kendilerine en yakındaki yetkili satıcıyı bulmalarına izin verirken, kullanıcı gizliliğini de son derece katı protokoller ile koruyacak.



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http://www.teknotalk.com/leon-cupra-r-yeni-seat-arona-59812/