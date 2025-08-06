Leon Bailey, 9 Ağustos 1997 tarihinde Jamaika'nın Kingston şehrinde dünyaya geldi. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Bu yazımızda Leon Bailey kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynamaktadır gibi soruların detaylı yanıtlarını bulabilirsiniz. Leon Bailey kimdir? Leon Bailey kaç yaşında, mevkisi ne?

LEON BAILEY KİMDİR? KARİYERİ, YAŞI VE MEVKİSİNE DAİR TÜM DETAYLAR

Doğum tarihi/Yaş : 9 Ağu 1997 (27)

Boy : 1,78 m

Mevki : Sağ Kanat

Futbol dünyasında son yıllarda dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Leon Bailey, Jamaikalı kimliği, hızı ve çalım yeteneğiyle futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu yazımızda Leon Bailey kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynamaktadır gibi soruların detaylı yanıtlarını bulabilirsiniz.

ERKEN YAŞAMLARI VE FUTBOLA BAŞLAYIŞI

Leon Bailey, 9 Ağustos 1997 tarihinde Jamaika'nın Kingston şehrinde dünyaya geldi. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Antrenörü ve aynı zamanda üvey babası olan Craig Butler'ın yönlendirmesiyle futbola ciddi anlamda adım atan Bailey, daha çocuk yaşlarda Avrupa'nın radarına girmeyi başardı.

Henüz 13 yaşındayken Avrupa'ya gitme kararı aldı ve akademi eğitimine Belçika'da Genk altyapısında devam etti. Bu karar onun profesyonel futbol kariyerinin temel taşlarından biri oldu.

PROFESYONEL KARİYERİNİN BAŞLANGICI: KRC GENK

Leon Bailey, profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında Belçika'nın KRC Genk takımında başladı. Henüz 18 yaşındayken gösterdiği üstün performans sayesinde kısa sürede takımının en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Özellikle Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansı ve attığı estetik gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Genk formasıyla toplamda 56 maçta 15 gol ve 21 asistlik performans sergileyerek müthiş bir çıkış yaptı.

ALMANYA MACERASI: BAYER LEVERKUSEN

2017 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Leon Bailey'i transfer ederek büyük bir adım attı. Transfer bedeli yaklaşık 20 milyon euro olarak açıklandı. Bu, o dönem için Leverkusen adına önemli bir yatırım anlamına geliyordu.

Bailey, Leverkusen formasıyla Bundesliga'da hızla kendini kanıtladı. Özellikle 2017-2018 sezonunda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. O sezon ligde 9 gol atıp 6 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.

Bailey'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, sağ kanatta oynamasına rağmen sol ayağını etkili kullanabilmesidir. Hızı, dribling kabiliyeti ve uzak mesafeden attığı şutlarla Bundesliga'nın elit kanat oyuncuları arasına girmeyi başardı.

PREMİER LİG'E GEÇİŞ: ASTON VILLA

2021 yaz transfer döneminde Leon Bailey, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödenen bu transfer, onun için kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geliyordu.

Premier Lig gibi fiziksel gücün ön planda olduğu bir ligde adaptasyon süreci biraz zaman aldı. Ancak sakatlık problemlerine rağmen Bailey, attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle kalitesini göstermeyi başardı. Aston Villa taraftarları onun sahada olduğu maçlarda hücum hattında daha dinamik bir yapı izlediklerini dile getiriyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Leon Bailey, Jamaika Milli Takımı formasını ilk kez 2019 yılında giydi. Uluslararası futbol sahnesinde de ülkesini temsil eden oyuncu, CONCACAF Gold Cup gibi turnuvalarda yer aldı.

Jamaika'nın en önemli yıldızlarından biri haline gelen Bailey, genç futbolcular için rol model olmayı da başardı. Disiplini, çalışma azmi ve futbol zekâsıyla milli takımda da etkili bir performans sergiliyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE MEVKİSİ

Leon Bailey 1.78 cm boyundadır ve genellikle kanat oyuncusu olarak görev yapar. Hem sağ hem sol kanatta oynayabilmesi onu çok yönlü bir futbolcu yapmaktadır. Doğal mevkii sağ kanat olmakla birlikte ters ayakla oynayarak içeriye kat etme ve şut pozisyonu yaratma konusunda oldukça başarılıdır.

Hızı, top sürme yeteneği ve rakip savunmayı geçme konusundaki becerileri onu savunmalar için ciddi bir tehdit haline getiriyor. Ayrıca set oyunlarında da etkin rol üstlenebiliyor.

BAŞARILARI VE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

• 2016 yılında Belçika'da "Yılın Genç Futbolcusu" ödülüne aday gösterildi.

• UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle haftanın golüne aday oldu.

• Bundesliga'da ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

• Jamaika Milli Takımı ile uluslararası turnuvalarda ülkesini temsil etti.

Leon Bailey henüz 28 yaşında ve kariyerinin olgunluk dönemine yeni girmiş durumda. Sahadaki performansı, azmi ve uluslararası tecrübesi onu Premier Lig'de önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Sakatlık problemlerinden uzak kaldığı sürece, Aston Villa ve Jamaika Milli Takımı için kilit isimlerden biri olmaya devam edecektir. Avrupa'nın üst düzey takımlarının radarında olması da, onun ileride daha büyük kulüplerde oynama ihtimalini artırıyor.