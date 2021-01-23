Leipzig, Mainz 05 deplasmanından puansız döndü
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Leipzig, Mainz 05 deplasmanından puansız döndü

23.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:14
Leipzig, Mainz 05 deplasmanından puansız döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Mainz 05'e 3-2 yenildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Mainz 05'e 3-2 yenildi.

Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Opel Arena'da düşme hattında bulunan Mainz 05'e konuk oldu.

Konuk ekibin 15. dakikada Tyler Adams'ın attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Mainz 05, bu gole 24. dakikada Moussa Niakhate'yle cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Çekişmeli geçen maçta Leipzig, 30. dakikada Marcel Halstenberg'in topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Mainz 05, 35. dakikada Niakhate ile bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Leandro Barreiro'nun golüyle 3-2 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Mainz 05, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Mainz 05, bu sezon ikinci galibiyetini alarak puanını 10'a çıkardı ve 17. sırada yer aldı.

Leipzig ise 35 puanla 2. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0, Freiburg sahasında Stuttgart'ı 2-1, Augsburg sahasında Union Berlin'i 2-1, Eintracht Frankfurt da deplasmanda Arminia Bielefeld'i 5-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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