Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda? Leipzig - Başakşehir ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Başakşehir maçı nerede oynanacak?
19.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:56
UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında bu hafta Leipzig - Başakşehir maçı dikkat çekiyor. Leipzig - Başakşehir maçı şifreli mi? Leipzig - Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir H grubunda kimlerle eşleşti?
Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda salı günü deplasmanda RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir H grubunda kimlerle eşleşti?
LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Leipzig - Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 20.10.2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.
LEIPZIG BAŞAKŞEHİR HANGİ GÜN?
Leipzig-Başakşehir Maçı 20 Ekim Salı günü oynanacak.
LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Leipzig ile Başakşehir arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 22:00'da canlı olarak yayınlanacak.
LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Leipzig ile Başakşehir arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Red Bull Arena, Leipzig'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Başakşehir FK,
Manchester United
Paris Saint-Germain
RB Leipzig takımlarıyla aynı grupta yer alıyor.