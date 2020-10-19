Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda? Leipzig - Başakşehir ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Başakşehir maçı nerede oynanacak?
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Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda? Leipzig - Başakşehir ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Başakşehir maçı nerede oynanacak?

19.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:56
Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda? Leipzig - Başakşehir ne zaman, saat kaçta? Leipzig - Başakşehir maçı nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında bu hafta Leipzig - Başakşehir maçı dikkat çekiyor. Leipzig - Başakşehir maçı şifreli mi? Leipzig - Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir H grubunda kimlerle eşleşti?

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda salı günü deplasmanda RB Leipzig ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Leipzig - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir H grubunda kimlerle eşleşti?

LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig - Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 20.10.2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

LEIPZIG BAŞAKŞEHİR HANGİ GÜN?

Leipzig-Başakşehir Maçı 20 Ekim Salı günü oynanacak.

LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig ile Başakşehir arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 22:00'da canlı olarak yayınlanacak.

LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leipzig ile Başakşehir arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Red Bull Arena, Leipzig'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Başakşehir FK,

Manchester United

Paris Saint-Germain

RB Leipzig takımlarıyla aynı grupta yer alıyor.

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