'LEATHER&FUR FUARI'NA 17 ÜLKEDEN 1200 ZİYARETÇİ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 'Leather&Fur Fuarı'na, 17 ülkeden 61 firma ve 1200 yabancı ziyaretçi katıldı.

'Deri konfeksiyon sektörünün küresel buluşması' olarak nitelendirilen 'Leather&Fur Fuarı'nın kapıları, Antalya'da açıldı. TDKD'nin düzenlediği fuara 17 ülkeden 1200 yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yıl 180 milyon dolar ihracat yapan sektörün, bu seneyi en az 225 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedeflediği belirtildi. Fuarın sektör ihracatına en az 65 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, sektörün Rusya başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlattı. Fuara bu yıl 61 üretici firmanın katıldığını dile getiren Gözmen, "Ziyaretçi aldığımız ülke sayısı 17'ye yükseldi. Bulunduğumuz her ülkede ortalama yüzde 5'lik pazar payımız mevcut. Bu rakamı yüzde 10'a çekme hedefimiz var. Markalı ihracat yapıyoruz. İhracattaki kilogram başı değerimiz ortalama 115 dolar. Burada fuarların etkisi oldukça fazla. Mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı pekiştirmek ve pazar paylarımızı yukarı çekmek istiyoruz" diye konuştu

FUARDA 65 MİLYON DOLARLIK İHRACAT BAĞLANTISI HEDEFİ

Fuarın bu sene 7'ncisini gerçekleştirdiklerine değinen Gürkan Gözmen, katılımcı sayısında geçen seneye oranla yüzde 20 artış olduğunu söyledi. Fuarın sürekliliğine dikkat çeken Gözmen, "Bütün dünyada fuarların iptal olduğu dönemde dünyada tek devamlılığı olan fuar. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları'nın düzenlediği bu fuar kan kaybına uğramış olan sektöre bir can suyu olarak faydası oldu. Ciddi ihracat bağlantıları var. Geçen sene 50 milyon dolar civarı ihracat bağlantısının bu sene 65 milyon dolara yükselmesi beklentimiz var. Fuar, genel ihracattaki payımızın yüzde 60-70'ini karşılıyor" dedi.

'TALEP PATLAMASI BEKLİYORUZ'

Sektörel fuarların önemini vurgulayan TDKD Başkanı Gözmen, "Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle daha çok Avrupa ülkelerinden, yakın pazarlardan ciddi şekilde talep patlaması bekliyoruz. Amerika pazarı çok önem verdiğimiz pazarlardan biri. Biz bulunduğumuz bütün pazarlardan yüzde 5 pay almaktayız. Bu payı yüzde 10'lara çıkarıp dünyanın en kaliteli derisini üreten Türkiye'nin ürünlerini pazarlamak için aktif pazarlamaya geçeceğiz. Pandemi bunu engellediği için ülkemizde yapabildiğimiz kadar sektörel fuarlarla yaymaya çalışıyoruz. Tedarik sıkıntısı nedeniyle Avrupa ülkelerinin diğer alıcıların ürün artışı talepleri oluyor. Bunu karşılamak için iş gücüne ihtiyacımız var. Yavaş yavaş toparlanamaya başlayan sektör, iş gücünü sağlamaya başladı" diye konuştu.

'AMACIMIZ KADINLARIMIZI SEKTÖRE ÇEKEBİLMEK'

Kadınların sektörde istihdamı için yerel idarelerle proje üretmek için çalışma yaptıklarını dile getiren Gözmen, "Birinci hedefimiz Türkiye genelinde yeteri kadar iş hayatında olmayan kadınlarımızı bizim sektöre çekebilmek olacak. Bu sayede sektöre yüzde 20 artı istihdam sağlanacağını düşünüyorum. Yaş sınırı 18-35 arası olan kadınlarımız evde ev işleri ve çocuk bakmakla geçiriyor. Bundaki kadınları iş hayatına çekerken kreş en büyük problem. Yerel idarelerle birtakım projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde kadınlarımızı iş hayatına sokarsak hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

'Leather&Fur Fuarı', 5 Aralık'ta sona erecek.