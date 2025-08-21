Lausanne Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lausanne Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Lausanne Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı kaç kaç? Lausanne Beşiktaş kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Lausanne Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Lausanne Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Lausanne Beşiktaş kaç kaç? Lausanne Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Lausanne Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Lausanne Beşiktaş maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Lausanne Beşiktaş maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lausanne Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.15 itibariyle başladı.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lausanne Beşiktaş maçı Lausanne'da, Stade de la Tuiliere Stadyumu'nda oynanıyor.

