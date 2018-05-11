Lamborghini, 1,9 Milyon Dolarlık Aracını Geri Çağırıyor

Lamborghini tarafından 2016 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 1,9 milyon dolar değerindeki Centenario, marka için oldukça önemli. Çünkü diğer Lamborghini modellerinden farkı, Lamborghini'nin kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin yüzüncü yaşına özel olarak üretilmiş olmasıydı. Bu yüzden marka tarafından el üstünde tutuluyordu. Fakat sınırlı sayıda üretilen Centenario, etiket hatasıyla gündeme geldi.

ETİKETTE KİLOGRAM YANLIŞ YAZILDIĞI İÇİN GERİ ÇAĞIRIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Lamborghini Centenario modelleri üzerinde yer alan etikette kilogramın yanlış yazıldığını ve ülke çapında 11 aracın geri çağrılması kararını verdi.

BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN EN GÜÇLÜ LAMBORGHINI

Lamborghini Centenario rakibi bin 500 beygir gücündeki Bugatti Chiron kadar güçlü olmasa da bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olma özelliğine de sahip.

1.500 beygir gücündeki Bugatti Chrion. Araç 0'dan 100 km hıza 2.5 saniyede ulaşıyor.

770 beygir gücünde V12 motora sahip Lamborghini Centenario 0'dan 100 km hıza sadece 2.8 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı 350 km.

Lamborghini yakıt tüketim verileri:

Şehir içi yakıt tüketimi: 24.7 Lt/100 km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 10.7 Lt/100 km

Ortalama yakıt tüketimi: 16.0 Lt/100 km