Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da, kız arkadaşı ile gittiği ormanlık alanda 'Laf atma' yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor.

ANTALYA'da, kız arkadaşı ile gittiği ormanlık alanda 'Laf atma' yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" diyerek gözyaşı döktü.

Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi'ndeki .ormanlık alana gitti. İddiaya göre, burada kendilerine laf atan bir kişiyle Hakan Ökten arasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Hakan Ökten'e 2 el ateş etti. Ökten'i yaralayan saldırgan kaçtı. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B. aracı kullanarak ormanlık alandan çıkıp yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi otomobilde bulunan Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezi görevlileri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri durumu ağır olan Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin alındığı sırada gözyaşı döken kız kardeşi Arzu Çetin, "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insana laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bir an önce bulunsun" dedi.

Öldürülen Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verilecek. Olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: 'Laf atma' tartışmasında öldürülen güvenlik görevlisinin kız kardeşi: Bu kadar ucuz ölüm olamaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:35:26. #1.11#

title