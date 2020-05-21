La Liga, 12 Haziran'da başlıyor Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran'da başlayacak.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran'da başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin Sevilla-Real Betis maçıyla start alacağını duyurdu.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan futbolseverleri mutlu edecek haber geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran'da Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacağını açıkladı. Resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi.

Öte yandan La Liga'nın korona virüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi" kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA