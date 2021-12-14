Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uzun süredir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Haber i duyan yüz binlerce öğrenci KYK burs sonuçlarını öğrenmeye başladı. Öğrenciler KYK bursuyla ilgili detayları merak ediyor. KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yazın veriliyor mu? detaylar haberimizde.

KYK BURSU YAZIN VERİLİYOR MU?

KYK bursu bir eğitim - öğretim yılında 12 kez veriliyor. Dolayısıyla KYK bursu yaz tatilinde hesaplara yatıyor.

2021 - 2022 KYK BURSU NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

Burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİR?

- Başarısız olma

- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma en az bir yarı yıl uzaklaştırma cezası alma

- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

- Öğretim kurumunun kapatılması

- Bakanlığa bağlı yurtlardan '' Yurttan süresiz çıkarma cezası'' alma

- Kesin hükümle mahkum olma

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAAHHÜTNAME ONAYI GEREKİYOR

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

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