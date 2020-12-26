Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 45. Bölümü ile ekranlara geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. Bölüm izleme linki!

Kuzeyle Yıldız, vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Baş rollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güler'in olduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümü yine heyecan ve komedi doluydu. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümden 2 fragman yayınlandı! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. Bölüm Fragmanı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. bölüm izleme linki!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan, Zeynep Kankonde, Ferda Kaynar'ın oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümündeKuzey ile Yıldız, hiç beklemedikleri bir anda büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Aniden fenalaşan Gökçe'yi hemen hastaneye yetiştirdiler. Gökçe, ameliyata alındı ve hayati tehlikeyi atlattı ancak finalde doktorun, beyin kanamasına bağlı olarak Gökçe'nin felç geçirdiğini söylemesi onları büyük bir yıkıma uğrattı. Bacaklarını hissedemeyen Gökçe'nin acı gerçeği öğrendiği final anları izleyenleri derinden etkiledi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gökçe'nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe'nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur. Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.

Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ!



KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ!