Kuzey Kore, füze çalışmalarına ilişkin toplantı düzenleyen BMGK'yi kınadı - Haberler
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Kuzey Kore, füze çalışmalarına ilişkin toplantı düzenleyen BMGK'yi kınadı

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Kuzey Kore, füze çalışmalarına ilişkin toplantı düzenleyen BMGK'yi kınadı

Kuzey Kore, son zamanlarda yaptığı füze denemelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebi üzerine toplantı düzenlemesini kınadı.

Kuzey Kore, son zamanlarda yaptığı füze denemelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebi üzerine toplantı düzenlemesini kınadı.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore yönetiminin füze testlerinin "kendini savunma" amaçlı olduğunu ve komşu ülkelerin güvenliğine hiçbir zaman tehdit oluşturmadığını savundu.

BMGK'nin Kuzey Kore'nin füze çalışmalarını ele almak üzere toplantı düzenlemesini "kabul edilemez ciddi bir provokasyon" olarak değerlendiren yetkililer, Konseyin ABD ve Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatlara ses çıkarmayarak Kuzey Kore'nin "normal ve planlı savunma önlemlerini" eleştirmesini "iki yüzlülük" olarak nitelendirdi.

BMGK, 1 Ekim Cuma günü, ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebi üzerine Kuzey Kore'nin "gelişmiş bir uçaksavar füzesi" ve "hipersonik füze" test uçuşları da dahil olmak üzere son zamanlarda gerçekleştirdiği denemelere ilişkin toplantı düzenlemişti.

Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yaptı.

ABD ve Güney Kore ağustos ayında yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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