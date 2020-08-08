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Kuyuönü HES Projesi'nde enerji üretecek paneller takıldı

Kuyuönü HES Projesi'nde enerji üretecek paneller takıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuyuönü Hidroelektrik Santrali projesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

08.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:57

Kuyuönü HES Projesi'nde enerji üretecek paneller takıldı

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuyuönü Hidroelektrik Santrali projesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Kuyu önünde bulunan Su deposu hattına enerji üretecek paneller takıldı.

Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Projesi ve Güneş Enerji Santralleri ile Malatya'yı enerji üssüne dönüştüren Büyükşehir Belediyesi mevcut içme suyu şebekesi üzerine kurduğu HES Enerji Santraliyle 2.5 megawat enerji üretecek.

Çöpten ve güneşten 16,1 megawat enerji üreten Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki enerji tesisinin tamamlanmasıyla birlikte 18,6 megawat enerji üretim kapasitesine ulaşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, geceden beri devam eden panel montajını yerinde inceledi. İnceleme programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç ile ilgili şube müdürleri de katıldı.

Çevre dostu enerji üretecek

MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, HES Santrali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç, çevre dostu enerji üretimi yapacaklarını, HES Projesini en kısa sürede tamamlayıp, Malatya'nın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Çalışmalar sabaha kadar sürdü

HES Santralindeki çalışmaları salgın sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarını açıklayan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ise, "Bu çalışmayı bundan birkaç ay önce yapacaktık. Salgın nedeniyle insanlarımızın büyük bölümü evindeydi. Kimseyi mağdur etmemek için bu çalışmayı bu döneme erteledik. Akşamdan başladığımız çalışmalar sabaha kadar sürdü. En önemli etabı tamamlayacağız. Projemiz bittiğinde Malatya'ya önemli katkıları sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Yeni planladığımız HES VE GES projelerimiz var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yaptığı konuşmada, Malatya'nın enerji üssüne haline geldiğini söyledi. Kuyu önü HES Projesinin 2.5 megawat enerji üreteceğini belirten Başkan Gürkan, "Kuyu önü İçme Suyu depomuza enerji üretecek panellerin montajını yaptık. Çalışmalar geceden beri devam ediyor. Bu çalışmanın öncesinde vatandaşlarımız su sıkıntısı yaşamasın diye tüm su depolarımızı doldurduk. Daha sonrada bu hatta gelen suyu kestik. Montajı yaptık. Her yaptığımız işte vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Proje bittiğinde Malatya'nın ihtiyaç duyduğu enerji miktarının 18.6 megawatını, Büyükşehir Belediyesinin tesisleri üretecek. Malatya enerji üssüne dönüşüyor. Bu amaç için planladığımız HES ve GES projelerimiz var. Bu projelerimizle Malatya'nın standartları daha da yukarılara çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kuyuönü HES Projesi'nde enerji üretecek paneller takıldı

Kaynak: İHA

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