Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler
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Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdilerADANA'da iki hırsızlık şüphelisi, kuyumculuk yapan yabancı uyruklu Muhammed Albakar'ın evine girip, iş yerinin anahtarlarını çaldı, ardından da iş yerine gidip bir dakika içinde iş 70 gram altın ile 20 bin lira parayı çalıp, kaçtı.

16.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:12

Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

ADANA'da iki hırsızlık şüphelisi, kuyumculuk yapan yabancı uyruklu Muhammed Albakar'ın evine girip, iş yerinin anahtarlarını çaldı, ardından da iş yerine gidip bir dakika içinde iş 70 gram altın ile 20 bin lira parayı çalıp, kaçtı. Polis, kovaladığı şüphelilerden birini 70 gram altın ve 9 bin lira para ile yakalarken, diğer şüpheli izini kaybettirdi. Olay, saat 04.20'de merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde kuyumcu Muhammed Albakar'ın Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evine giren iki hırsız, hiç kimseye hissettirmeden Albakar'a ait kuyumcu dükkanının anahtarlarını çalıp kaçtı. Yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar, anahtarla açtıkları elektrikli kepengini ve kapıdan iş yerine girip, bir dakika içinde 70 gram altın ile 20 bin lira para çaldı. Bu sırada sokakta devriye gezen polisleri fark eden iki şüpheli, kaçmaya başladı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kuyum dükkanının ışıklarının yandığını ve iki kişinin de kaçmaya başladığı gören polisler, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler kaçmaya devam edince, kovalamaca başladı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine şüphelilerin kaçtığı güzergahlarda önlem alındı. Obalar Caddesi'nde yakalanan şüphelilerden K.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 70 gram altın ile 9 bin lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 11 bin lira ile izini kaybettiren diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kuyumcunun önce evine, sonra iş yerine girdiler

Kaynak: DHA

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