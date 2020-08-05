- Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
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- Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

- Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı Kuveyt makamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına desteğini göstermek amacıyla kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

05.08.2020 23:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:42

- Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

KUVEYT - Kuveyt makamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına desteğini göstermek amacıyla kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Kuveyt makamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkına destek amacıyla kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırdı. Başkent Kuveyt'in Ras Elacuza bölgesinde bulunan 187 yüksekliğinde kuleler, Lübnan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Öte yandan Kuveyt Kızılayı, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonrası Lübnan halkına destek için "Seninleyiz Lübnan" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatmıştı.

- Kuveyt kuleleri Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Kaynak: İHA

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