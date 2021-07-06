KUTO sosyal medya hesaplarıyla bilgilendiriyor
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KUTO sosyal medya hesaplarıyla bilgilendiriyor

KUTO sosyal medya hesaplarıyla bilgilendiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerini ve tüm takipçilerini sosyal medya hesaplarıyla bilgilendiriyor.

Kuşadası Ticaret Odası, üyelerini ve tüm takipçilerini sosyal medya hesaplarıyla bilgilendiriyor.

Yenilikçi anlayışıyla üyelerine hizmete devam eden Kuşadası Ticaret Odası, 2015 yılı sonu itibariyle başlayarak Kuşadası Güvercin isimli hesaplarıyla sosyal medya üzerinden yaptığı Kuşadası tanıtımlarında, ilçenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına büyük katkı sağlarken, aynı zamanda kurum sosyal medya hesaplarıyla da üyeleri ve tüm takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; kurum olarak yeniliklerin takipçisi olduklarını belirterek, "Sosyal medya artık günlük hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle pandemi döneminde en etkili iletişim aracı haline geldi. Biz de Kuşadası Ticaret Odası olarak, aktif olarak kullandığımız kurum hesaplarımızla üyelerimizi ve tüm takipçilerimizi, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde güncel gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam ettik ve ediyoruz" dedi. Akdoğan, ayrıca Kuşadası tanıtımlarında da sosyal medyayı uzun süredir aktif olarak kullandıklarını ifade etti.

Dijital çağın gerekliliği olan sosyal medyayı aktif kullanan kurumların başında gelen Kuşadası Ticaret Odası, pandemi döneminde de Covid-19 hakkında her türlü güncel duyuru, tedbirler ve genelgeleri anında üyeleri ve takipçileri ile paylaştı.

Aynı zamanda bilgilendirme, seminer, eğitim, online hizmetler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) eğitim ve duyuruları, sektörel haberler, mevzuat değişiklikleri, devlet destekleri, teşvikler ve kurum haberlerini de anında üyeleri ve takipçileri ile paylaşan Kuşadası Ticaret Odası; web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmeye devam ediyor. - AYDIN

KUTO sosyal medya hesaplarıyla bilgilendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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