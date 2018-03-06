Kuto Bünyesinde Dış Ticaret İstihbarat Birimi Oluşturuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Dış Ticaret İstihbaratı" eğitimi sonucunda, Kuşadası Ticaret Odası bünyesinde oluşturulan "Dış Ticaret İstihbaratı Birimi",Oda üyelerinidoğru dış pazarlara yönlendiriyor.

Günümüzderekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı uluslararası ticarette, zamanın çok önemli bir hale gelmesi nedeniyle,Kuşadası Ticaret Odası bünyesinde kurulan Dış ticaret istihbaratı birimiyle; üretici veya ihracatçıların nitelikli ve doğru bilgiye doğru zamanda sahip olmaları ve alıcılar (ithalatçılar) nezdinde doğrudan aktif bir pazarlama yapmaları, aynı zamanda rekabette açık ara önde olmaları anlamına gelmektedir.

-Süreç Nasıl İşleyecek?

İhracat yapmak isteyen veya ihracat yapan Kuşadası Ticaret Odası üyesinin, Odaya başvurarak hangi ürünü ihraç etmek istediğini ya da ettiğini ve bu ürünün özelliklerini belirtmesi sonucunda, Dış Ticaret İstihbaratı Birimi, söz konusu ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodunu belirleyerek, ürünün son yıllardaki dünya ithalatı, dünya ihracatı, Türkiye ithalatı, Türkiye ihracatı verilerinden oluşan dış ticaret matrisinioluşturacaktır. Oluşturulan dış ticaret matrisi aracılığı ileOda üyelerinin ihracat yapabileceği potansiyel hedef pazarlar ve ithalatçılar belirlenecek, ayrıca bu hedef pazarlardaki ithalatçı firmaların iletişim bilgilerine de internet kaynakları aracılığı ile ulaşılacaktır. Böylelikle üyeler,ürününü alabilecek müşteriler ile doğrudan temas kurma imkanı bulabilecektir. Tüm bu işlemler aynı zamanda bir rapor şeklinde Oda üyelerine verilecektir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedeflediğini ve bu hedefe ulaşmak için doğru pazarların ve alıcıların tespit edilmesi gerektiğini belirtti ve bu nedenle de dış ticarette istihbaratın çok önemli olduğunu vurguladı. Akdoğan açıklamasının devamında "Odamız tarafından kurulan ve hizmet vermeye başlayan "Dış Ticaret İstihbaratı Birimi" ile ihracat yapmak isteyen veya halen ihracat yapan üyelerimize, istihbarat kaynakları ve resmi istatistikler kullanılarak doğru hedef pazarlar ve müşteriler bulunacaktır. Üyelerimiz hem iç, hem de dış ticaretlerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Ekonomisi büyük oranda turizme ve dolayısı ile hizmetler sektörüne dayanan ilçemiz için, kurulan bu birimimiz ile zeytin, zeytinyağı, narenciye, kestane, incir gibi ürünlerimize doğru pazarlar bulunabilir ve üyelerimiz bu bilgilere daha kolay erişim sağlayabilirler" dedi. - AYDIN