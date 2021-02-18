Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar
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Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar

18.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:18
Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldıkları 20 kilo elmayı ağaçlara astı.

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldıkları 20 kilo elmayı ağaçlara astı.

AK Parti Babadağ Gençlik Kolları üyesi 5 genç, soğuk havada aç kalan kuşlar için pazardan aldıkları 20 kilo elmayı ağaçlara astı. AK Parti Babadağ Gençlik Kolları Başkanı Ali Kayalı, amaçlarının kuşların kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çekmesini önlemek olduğunu belirtip, Bir nebze olsun faydamız dokunduysa ne mutlu bize dedi.

Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar
Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar
Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar
Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar
Kuşlar için 20 kilogram elmayı ağaçlara astılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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