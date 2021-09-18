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Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak

TFF 3'üncü ligde namağlup ilerleyen Kuşadasıspor, 19 Eylül 2021 Pazar günü sahasında oynayacağı Yomraspor karşılaşmasında, 3 puan alıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

TFF 3'üncü ligde namağlup ilerleyen Kuşadasıspor, 19 Eylül 2021 Pazar günü sahasında oynayacağı Yomraspor karşılaşmasında, 3 puan alıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

TFF 3'üncü ligde iddialı kadro oluşturan Kuşadasıspor, pazar günü taraftarının önünde 3 puanı alarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. 22 yıl aradan sonra 3'üncü lige çıkan Kuşadasıspor, ilk maçında Orduspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ziraat Türkiye Kupası birinci tur maçında sahasında Modafen Fk'yı ağırlayan siyah beyazlılar 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Geçtiğimiz hafta ligde Ankara ekibi Altındağspor'a konuk olan Kuşadasıspor, deplasmandan 3 puan ile döndü. Bu hafta pazar günü taraftarının önüne çıkacak olan siyah beyazlılar, Trabzon ekibi Yomraspor'u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Değişik bir taktikle çıkacağını açıklayan teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, " Takımımız tam kadro hazır. Taraftarımızın önünde Yomraspor'u yenerek 3 puanı alıp haftayı lider olarak kapatmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı stadyuma takımımıza desteğe davet ediyorum. Hep beraber stadyumumuzu bayram yerine çevirelim" dedi. Kuşadasıspor Taraftarlar Derneği, antrenmanı ziyaret ederek oyunculara baklava ikram ederek 3 puanın sözünü aldı. - AYDIN

Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak

Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak

Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak

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Haber: Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak - Haberler Spor
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