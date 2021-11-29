Kuşadasıspor'da, teknik direktör Ferhatoğlu görevi bıraktı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Siirt İÖİ.'ye deplasmanda 1-0 yenilen Kuşadasıspor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu ve ekibi görevi bıraktı. Siyah beyazlıların, 21 yıl sonra profesyonel lig hasretine son veren başarılı teknik adam, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını açıkladı.

Görevden ayrıldığını duyuran Ferhatoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün başkanımız ile yaptığımız istişarede çok yorulduğumu ve psikolojik olarak çok yıprandığımı kendilerine ileterek izin istedim. Bugün İtibariyle çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Kuşadasıspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Çalıştığım süre boyunca desteklerini esirgemeyen Ali Emiroğlu başkanımıza, Kuşadasıspor yönetim kuruluna, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve büyük Kuşadasıspor taraftarına teşekkür ederim. Kuşadasıspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 yıl aradan sonra profesyonel liglere çıkma gururunu yaşadığımız dönemin en büyük mimarı şüphesiz ki Gürkan Ferhatoğlu hocamızdadır. Unutulmamalıdır ki; bu sezonda takımımız sezon başından beri Lider veya Play-off potasında yarışını sürdürmektir. Bu gün itibariyle Teknik Direktörümüz Gürkan Ferhatoğlu hocamız aramızdan ayrılmıştır. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü olarak, takımımıza kattığı tüm değerler ve başarılar için teşekkür ederiz.

Hocamıza kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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