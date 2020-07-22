Kuşadası'nda atık kamyonları çöp değil sevgi topladı
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Kuşadası'nda atık kamyonları çöp değil sevgi topladı

Kuşadası'nda atık kamyonları çöp değil sevgi topladı Kuşadası Belediyesi, en büyük hayali bir çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinlemek ve içine binmek olan görme engelli Efe Erden'e 10'ncu yaş gününde anlamlı bir sürpriz yaptı.

22.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:44

Kuşadası'nda atık kamyonları çöp değil sevgi topladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, en büyük hayali bir çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinlemek ve içine binmek olan görme engelli Efe Erden'e 10'ncu yaş gününde anlamlı bir sürpriz yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çöp toplama ve ilaçlama ekipleri Efe'nin hayalini yerine getirmek için konvoy halinde evinin önüne geldi.

Kuşadası Belediyesi, doğuştan görme engelli ve epilepsi hastası olan minik Efe'nin en büyük arzusunu yerine getirdi. Özellikle çöp toplama kamyonları ve ilaçlama araçlarının çıkarttıkları seslere aşırı ilgi gösteren Efe'nin annesi Yadigar Erden, Kuşadası Belediyesi yetkililerine ulaştı. Efe'nin 10'ncu yaş günü için bir sürpriz hazırlamak istediklerini belirten Yadigar Erden, çöp toplama araçlarının doğum günü partisine renk katmasını istedi. Ailenin isteğini geri çevirmeyen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, doğum günü partisinin gerçekleştiği esnada Efe'nin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evinin önüne iki çöp toplama kamyonu, bir yıkama aracı ile bir de ilaçlama aracı gönderdi. 10'ncu yaş günü pastasını üflemeye hazırlanan Efe, araçların sesini duyunca mutluluktan göklere uçtu. Uzun süre çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinleyen Efe, daha sonra kamyonun şoför koltuğuna oturdu.

"Engelli bireylerin her zaman yanındayız "

Efe'nin 10'ncu doğum günü partisine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu "Minik Efe'nin en büyük arzusunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kamyon seslerine duyarlılık gösteren Efe'ye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyemizdeki araçlarla bir sürpriz yaptık. Efe'nin mutluluğu görülmeye değerdi. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan bütün engelli bireylerin her zaman yanında olacağız" dedi.

"En büyük hayal gerçek oldu "

Efe'nin annesi Yadigar Erden ise "Efe'nin doğuştan gelen bir takım hastalıkları var. Görme engeli de bunlardan bir tanesi. Efe, her sabah çöp kamyonun sesini duyunca balkona koşuyor. En büyük hayali buydu. Kuşadası Belediyesi oğlumun en büyük arzusunu yerine getirdi. Emek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Baba Özay Erden de Kuşadası Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek Efe'nin 10'ncu yaşına mutlu bir şekilde girdiğini söyledi.

Kuşadası'nda atık kamyonları çöp değil sevgi topladı

Kaynak: İHA

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