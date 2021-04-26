Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem
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Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası Körfezi açıklarında Ege Denizinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYDIN'ın Kuşadası Körfezi açıklarında Ege Denizinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.21'de Kuşadası Körfezi açıklarında ege Denizinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşdası'na yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta ve zeminden 7.78 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Alınan bilgiye göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da depremle ilgili paylaşım yaptı. Çataklı açıklamasında, "Saat 22.21'de Ege Denizi Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlardan alınan bilgilerden an itibariyle olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisi alınmıştır. 

Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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