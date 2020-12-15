Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu
15.12.2020 06:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:12
Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin