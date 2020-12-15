Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu

15.12.2020 06:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:12
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
Son dakika haberi: Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Çağdaş Atan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 İzmir Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 06:12:23. #1.15#
title