Kuşadası açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.

Güzelçamlı mevkisi kayalık bölgede sığınmacı bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve lastik botları batan 2 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA