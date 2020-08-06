Kuşadası açıklarında kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.
06.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:44
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan ve kayalıklarda mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.
Güzelçamlı mevkisi kayalık bölgede sığınmacı bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen ve lastik botları batan 2 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA