Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren 1 şüpheli yakalandı
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Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren 1 şüpheli yakalandı

02.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:52
Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep (İHA) Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çeviren 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep (İHA) Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çeviren 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler ikamette yapılan aramalar sonucu 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah çevirmede kullanılan aparatlar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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