Kurulan şirket sayısı Temmuz'da aylık yüzde 57 arttı

23.08.2019 11:36

Türkiye genelinde kurulan şirketlerin sayısı Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 57 artışla 7,197 düzeyine çıktı; bu şirketlerin, yüzde 16.7'sine karşılık gelen 1,204 tanesi yabancı ortaklı olarak kuruldu.

Temmuz ayında 1,204 yabancı ortak sermayeli şirketin 692'si Türkiye, 92'si Suriye, 72'si İran ortaklı olarak kuruldu. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80'i anonim, 1,124'ü de limited şirket olarak kuruldu. Bu şirketlerin 911'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 498'i gayrimenkul acenteleri, 394'ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82.46'sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) kurulan ve kapanan şirketler, kooperatifler ve küçük şirketler verilerine göre, aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70.85, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 82.46 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 56.07, kapanan kooperatif sayısında yüzde 141.03, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86.54 artış oldu.

Temmuz'da yıllık bazda, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10.48 azalırken, kurulan şirket sayısı yüzde 5.88, kurulan kooperatif sayısı yüzde 40.54 arttı. Bu dönemde, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10.59 azaldı. ?

TOBB açıklamasında, "2019 yılı Temmuz ayında tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti" denildi ve Temmuz ayında kurulan toplam 7,301 şirket ve kooperatifin yüzde 86'sının limited şirket, yüzde 12.57'sinin anonim şirket, yüzde 1.42'sinin de kooperatif olduğu belirtildi.

Buna göre, şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.43'ü İstanbul'da, yüzde 9.97'si Ankara'da, yüzde 5.25'i İzmir'de kuruldu.

TOBB verilerine göre, Temmuz'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 132.27 arttı. Buna göre, 2019 yılında toplam 47,819 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 40,873 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72.47'sini, 6,289 anonim şirket de yüzde 27.52'sini oluşturdu. (Grafik ve Tablo)

Kaynak: DHA