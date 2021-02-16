Kurtulmuş: "Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz"
AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi Geçmiş dönem il başkanı Haydar Revi'nin konuşması AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun konuşması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti...
AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi
Geçmiş dönem il başkanı Haydar Revi'nin konuşması
AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun konuşması
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı