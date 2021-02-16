Kurtulmuş: "Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz"
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Kurtulmuş: "Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz"

16.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:01

AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi Geçmiş dönem il başkanı Haydar Revi'nin konuşması AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun konuşması Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti...

AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi

Geçmiş dönem il başkanı Haydar Revi'nin konuşması

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun konuşması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Kurtulmuş: 'Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz'
Kurtulmuş: 'Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz'
Kurtulmuş: 'Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz'
Kurtulmuş: 'Terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine söz veriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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