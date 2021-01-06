Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı
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Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı

06.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:41
Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Ertuğrul (32) yönetimindeki 56 KD 838 plakalı otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolu Kayabağlar beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve Ceylan Ertuğrul (27) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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