Kurtalan'da trafik kazası: 2 yaralı
06.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:41
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Ertuğrul (32) yönetimindeki 56 KD 838 plakalı otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolu Kayabağlar beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve Ceylan Ertuğrul (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay