Kurtalan'da kasaplara et fiyatı uyarısı Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçede faaliyet gösteren kasaplara et fiyatı uyarısında bulundu.

Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçede faaliyet gösteren kasaplara et fiyatı uyarısında bulundu.

Oda başkanı Ekrem Karataş, ilçede faaliyet gösteren kasaplarla toplantı yaptı.

Oda binasında düzenlenen toplantıda konuşan Karataş, vatandaşlardan et fiyatlarının ilçede değişkenlik gösterdiği yönünde şikayetler aldıklarını belirtti.

Kasapların Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odasının belirlediği fiyatların üzerinde fiyatta satış yapamayacağını ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Siirt merkez ve tüm ilçelerde kemikli ve kemiksiz etin fiyatı 50 lira. Esnafımız yetkili odaların belirlediği fiyat tarifesinde bulunan fiyatların üzerinde satış yapamazlar. Bu konuda esnafımızı uyardık. Kasaplarımız da bu fiyata uyacaklarını belirttiler."

Kaynak: AA