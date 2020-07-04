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Kurt İnşaat, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor

Çevreye duyarlılığı ve müşteri odaklı çalışma sistemiyle bilinen Kurt İnşaat, şehrin en gözde lokasyonlarında tamamlanmakta olan birbirinden farklı, iki yeni projeyle adından sıkça söz ettiriyor.

Kurt İnşaat, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor
04.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:49

Çevreye duyarlılığı ve müşteri odaklı çalışma sistemiyle bilinen Kurt İnşaat, şehrin en gözde lokasyonlarında tamamlanmakta olan birbirinden farklı, iki yeni projeyle adından sıkça söz ettiriyor.

1993 yılından bu yana Gaziantep ekonomisine katkı sağlayan, köklü inşaat şirketlerinden Kurt İnşaat, yeni ve farklı olan işler yapmaya devam ediyor. Çevreye duyarlılığı ve müşteri odaklı çalışma sistemiyle bilinen firma, şehrin en gözde lokasyonlarında tamamlanmakta olan birbirinden farklı, iki yeni projeyle adından sıkça söz ettiriyor.

Yeni projelerini geçtiğimiz günlerde görücüye çıkaran Kurt İnşaat, ilkleri yapmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak bağ evi konseptli işler yapan firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, "27 yıldır Gaziantep ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Sadece Gaziantep'te değil, geçtiğimiz yıllarda Adana, Mersin gibi illerde de projeler yaptık. Fakat artık tamamen Gaziantep için çalışmamız gerektiği kanaatindeyiz. Gaziantep'te istihdam alanı oluşturmak, var olan kapasiteyi arttırmak bizim en önemli misyonlarımızdan biri. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle, çoğu sektör gibi inşaat sektörü de zor günler yaşadı. Fakat şuan çok hareketli. Müşterilerimiz konut kredilerinin avantajlarından faydalanmak isterken en ufak bir yanılsama yaşasınlar istemiyor ve onları en doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve sağlam yapılar yapmak en büyük ilkelerimiz arasında. Marka Şehir Gaziantep'e yakışır işler yapmak boynumuzun borcu. Son zamanlarda bağ evi konseptinin yanı sıra farklı işler yapmaya karar verdik. Çözüm ortaklarımızla beraber, şehrimizin en gözde yerlerinden birinde yer alan ve tamamlanmak üzere olan Mira Park adlı projemiz önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek " diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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