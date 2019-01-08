Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaTüketici güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 42.9 düzeyinden, 42.7 düzeyine geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Tüketici güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 42.9 düzeyinden, 42.7 düzeyine geriledi.
AVRUPA
Almanya
Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.9 yıllık yüzde 4.7 düştü. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 0.5 artmıştı.
Fransa
Ticaret dengesi Kasım ayında, Ekim ayındaki 4.1 milyar euroluk gerilemeden sonra, 5.1 milyar euro geriledi.
Euro Bölgesi
Tüketici güven endeksi Aralık ayında, beklenti doğrultusunda Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek 6.2 puan geriledi.
Ekonomik güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 109.5 düzeyinden, beklenti olan 108.2'nin altında 107.3 düzeyine geriledi.
ABD
Ticaret dengesi, Kasım ayında, Ekim ayıdaki 1.85 milyar dolardan, beklenti olan 0.63 milyar doların üzerinde, 2.06 olarak açıklandı. - İstanbul