Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Tüketici güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 42.9 düzeyinden, 42.7 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Almanya

Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.9 yıllık yüzde 4.7 düştü. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 0.5 artmıştı.

Fransa

Ticaret dengesi Kasım ayında, Ekim ayındaki 4.1 milyar euroluk gerilemeden sonra, 5.1 milyar euro geriledi.

Euro Bölgesi

Tüketici güven endeksi Aralık ayında, beklenti doğrultusunda Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek 6.2 puan geriledi.

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 109.5 düzeyinden, beklenti olan 108.2'nin altında 107.3 düzeyine geriledi.

ABD

Ticaret dengesi, Kasım ayında, Ekim ayıdaki 1.85 milyar dolardan, beklenti olan 0.63 milyar doların üzerinde, 2.06 olarak açıklandı. - İstanbul

Kaynak: DHA