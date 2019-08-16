"Küresel sorunlar, özgün çözümler ve işbirliği gerektiriyor"

16.08.2019 16:05

Türkiye'de özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlılığını ve uyumunu artırmak amacıyla kurulan "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" Başkanı Ümit Boyner, günümüz dünyasında artık kapsayıcı ve çok paydaşlı işbirliği ağlarının hayata geçtiğine dikkat çekerek, "Çünkü küresel sorunlar, çok paydaşlı işbirliği ağlarıyla özgün çözümler gerektiriyor" dedi.

Türkiye'deki işletmeleri doğal afetler ile karmaşık acil durumlara karşı hazırlamak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle kurulan CBi (Connected Business initiative) Platformu, "KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler Raporu" hazırladı.

Türkiye'de özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılığını ve uyumunu artırmak amacıyla TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP'nin paydaşlığı ile Ümit Boyner başkanlığında kurulan "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" ana şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdüren CBi Türkiye Platformu raporunda, 20 yıl içinde Türkiye ekonomisiyle aynı ölçüde potansiyel risklerin de büyüdüğü vurgulandı.

İşletmelerin olası afetlere ve krizlere karşı dirençlerinin artırılması, bugün, küresel ölçekte Birleşmiş Milletler ve ülkelerin, kendi gündem ve kalkınma planlamalarında, önemi giderek artan bir konu olarak tartışıldığını belirten Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, deprem ve sel gibi doğal afetler ve iklim değişikliğinin son yıllarda Dünya Ekonomik Forumu raporlarında kalkınmanın önündeki en önemli tehdit olduğunu söyledi.

Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak gittikçe artan kuraklık ve aşırı hava koşulları nedeniyle yaşanan insani ve ekonomik kayıpların önemli ölçüde arttığını söyleyen Boyner, "CBi Türkiye tarafından hazırlanan bu rapor da esas itibarıyla işletmelerin ve özel sektörün, bu travmaların insani, toplumsal ve ekonomik etkilerini azaltacak stratejiler geliştirmesi ve sorumlulukların kendi içinde paylaşılmasına rehberlik etmeyi hedefliyor. Günümüz dünyasında artık kapsayıcı ve çok paydaşlı işbirliği ağları ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda inisiyatifler hayata geçiyor. Çünkü küresel sorunlar, çok paydaşlı işbirliği ağlarıyla özgün çözümler gerektiriyor" dedi.

UNDP Türkiye olarak destekledikleri çalışmaların önemli bir boyutunun ekonomik, çevresel ve sosyal sistemleri değişen risk profiline karşı dayanıklı kılmak ve bu amaçla yeni çözümler üretmek olduğunu belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, dayanıklı olmanın hem sürdürülebilirliğin hem de rekabetin temel özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Raporun, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolunda TÜRKONFED ve UNDP ortaklığında kurulan CBi Türkiye platformuna başlangıç için bir yol haritası çizmeyi amaçladığını ifade eden Tomasi, "Burada sunulan yol haritasının tüm paydaşları bir araya getirmesini diliyor, önerilerin Türkiye'nin rekabet gücüne, ülke ekonomisine, sanayi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmasını umuyorum" dedi.

Raporun, doğal afet sonrası toparlanmayı hızlandıran en önemli etkenlerden birinin ekonominin dayanıklılığının sağlanması olduğunun fotoğrafını, net bir şekilde çektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, "Mevcut KOBİ'lerin yaklaşık yüzde 30'unun sigorta poliçesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Acil durum eylem planına sahip olma oranı veya düzenli risk değerlendirmesi yapma oranı daha da düşük düzeyde. Deprem riskinin ekonomik boyutu özellikle son 20 yılda yaşanan hızlı kentleşme göz önüne alındığında artıyor. Çünkü ekonomimiz yalnızca büyümedi, aynı zamanda kentleşti. TÜRKONFED olarak; UNDP işbirliğiyle Hedefler İçin İş Dünyası ve CBi Türkiye platformlarının katkılarıyla, KOBİ'leri küresel risklere hazırlamaya ve bu risklerden yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi fırsatlar yaratmalarını sağlamak üzere bilinçlendirmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

Kaynak: DHA