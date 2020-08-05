HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
05.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:56

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberler ile dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasındaki görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etti. ABD basınına yansıyan haberlerde ise, iki taraf arasında işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda ise henüz anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin haziranda yüzde 0,7 artarak beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,28 yükseldi.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 45,4, Çin'de ise 54,1 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu, değerli metal fiyatlarındaki yükseliş eğilimini ise desteklediğini kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,1 artışla tarihinde ilk kez 2.000 doların üzerine çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 2.020 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 7 değer kazanması sonrası 26 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 3,53 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.087,16 puandan tamamladı. Dün 6,9007'ye gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9260 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.15 ABD, temmuz ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeks

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
Boşanma isteğini hazmedemeyen koca, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:28:04. #1.14#
title