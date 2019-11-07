Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

07.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:00

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden müzakerelerde anlaşmanın bu ay imzalanmayabileceği haberleri ile karışık bir görüntü ortaya koyarken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ve makro ekonomik veriler takip edilecek.