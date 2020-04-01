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Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

01.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:22
Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'nin New York eyaletinde Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550'ye ulaşırken, ABD genelinde pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 arttı. John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı ise 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölen kişi sayısı 42 bin 151'e çıktı.

Salgına ilişkin bu gelişmeler, sosyal endişelerin yanı sıra alınan tedbir ve destekleyici adımlara karşın ekonomik aktiviteye ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." ifadelerini kullanması sonrası New York borsasında düşüşler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Böylece ABD pay piyasaları mart ayını ortalama yüzde 10 civarında düşüşlerle tamamladı.

Analistler, Dow Jones endeksinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,2 değer kaybettiğine dikkati çekerek, bunun çeyreklik bazda 1987'den beri en kötü performansa işaret ettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında satışların etkili olmasından önce kapanan borsalarda bir önceki gün artan risk iştahının devam ettiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,22, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Salgında vaka sayısındaki artışla birlikte hükümetler ve merkez bankalarının aldığı tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) dünkü açıklamasında Avrupa Birliği'ndeki bankalara, Kovid-19 salgını nedeniyle sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olma ve salgının vurduğu Avrupa ekonomilerini destekleme çağrısı yaptı.

Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI, Çin'de 50,1 ile sınırlı da olsa genişlemeye işaret ederken, Japonya'da 44,8 ile daralma bölgesinde yatay seyretti. Veriler sonrası kapanışa yakın Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Yurt içinde ise dün Avrupa borsalarına paralel poztif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 artışla 89.643,71 puandan tamamladı. Dünkü yükselişe karşın endeks, martta 15,4 ve ilk çeyrekte yüzde 21,7 değer kaybetti. Dün yüzde 0,5 artışla 6,6071'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinde, salgının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirterek, salgına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, son iki haftadır 82.000-92.000 bandı içinde dalgalı bir seyir izlediğini anımsatan analistler, bu bant içindeki hareketin pozitif bir haber akışı olana kadar devam etmesinin beklenebileceğini ifade etti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğini belirterek, piyasaların likidite konusunda rahatlasa da TL'nin, gelişmekte olan para birimlerinin dolar karşısındaki seyrine paralel gerilediğini vurguladı.

Dolar/TL'nin 6,65-6,70 bandının direnç bölgesi olduğunu dile getiren analistler, 6,55'in destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ADP mart ayı özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat endeksi

Kaynak: AA

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