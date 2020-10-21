KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler teşvik paketi ve kısıtlamalarla karışık
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KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler teşvik paketi ve kısıtlamalarla karışık

21.10.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:08
KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler teşvik paketi ve kısıtlamalarla karışık

Asya-Pasifik, Avrupa ve ABD'de önde gelen hisse senedi borsaları, ABD'de yardım paketine ilişkin belirsizlikler ve birçok ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlama hazırlıklarının etkisiyle karışık hareket ediyor.

Asya-Pasifik, Avrupa ve ABD'de önde gelen hisse senedi borsaları, ABD'de yardım paketine ilişkin belirsizlikler ve birçok ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlama hazırlıklarının etkisiyle karışık hareket ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.35 artarken, Hong Kong'da Hang Seng aynı anda yüzde 0.81 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi eşzamanlı olarak yüzde 0.29 arttı. Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi yüzde 0.17 artışla kapadı. Anakara Çin'de, Şangay Composite yüzde 0.54 ve Shenzhen Composite yüzde 1.41 düştü.

Almanya'da DAX yüzde 0.50, Londra'da FTSE100 yüzde 0.59, Paris'te CAC40 ise yüzde 0.33 düştü. Dolar karşısında euro yüzde 0.24 artırarak 1.18504 dolara ve sterlin de yüzde 0.49 artışla 1.30123 dolara yükseldi.Açılış öncesi işlemlerde ABD'de Dow Jones Endeksi yüzde 0.17, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 Endeksi de yüzde 0.17 düştü. Euro/dolar paritesi de yüzde 0.29 artarak 1.18568 dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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