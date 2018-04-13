Küresel Piyasalar Azalan Risk Algısı ile Pozitif Seyrediyor

Küresel piyasalar, ticaret savaşı ve Suriye'ye ilişkin azalan risk algısı ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki günkü Suriye ve Rusya'ya yönelik açıklamaları ile yükselen gerilim, Rusya'nın sakin duruşu ve Trump'ın dün daha yumuşak tondaki açıklamaları ile geriledi. Azalan risk algısı ile pay piyasaları pozitif bir seyir izlerken, analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Dün ayrıca Trump'ın geçen yıl çekilme kararı aldığı Trans-Pasifik Ortaklığı'na (TPP) yeniden katılmayı değerlendirdiği iddia edildi. Analistler, Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı ve Suriye'ye ilişkin risk algısı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi yatay bir seyir izlerken, Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarında, bankanın, ABD ile olası bir ticaret savaşı riskinden ve avronun güçlenmesinin potansiyel zararlı etkilerinden dolayı endişeli olduğu kaydedildi. Ayrıca, dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin şubatta önceki aya göre yüzde 0,8 azalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,98, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında da genel olarak pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de açıklanan dış ticaret dengesinin beklentilerin aksine açık vermesi sonrası Şanghay bileşik endeksinin negatif ayrıştığı görüldü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün artan risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,90 artışla 110.235 puandan tamamlarken, dolar/TL ise 4,16 seviyelerinden 4,0857'ye kadar geriledi. Dün 4,1090'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 4,0960'tan işlem görüyor. Analistler, kurlardaki dengelenme sürecinin devam ettiğini, dolar/TL'nin 4,10'un altında kapanış yapması durumunda düşüşünün ivme kazanabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde ise 112.500 seviyesinin direnç, 106.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi şubat ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, şubat ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi