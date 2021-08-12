Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 15 azaldı

2020 yılında küresel anlamda şirket iflaslarının beklentilerin aksine bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 azaldığını ortaya çıkarıldı.

2020 yılında küresel anlamda şirket iflaslarının beklentilerin aksine bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 azaldığını ortaya çıkarıldı.

İşletmeler için ticari veri ve analiz hizmeti sağlayan uluslararası faaliyet gösteren şirket 2018-2020 yılları iflas verilerini içeren Küresel İflas Raporu açıklandı. 36 ülkenin verilerinden faydalanılarak elde edilen rapor, pandemi krizinin olumsuz etkilerine rağmen, 2020 yılında küresel anlamda şirket iflaslarının azaldığını ortaya koydu. Rapora göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre küresel anlamda şirket iflaslarında yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş yaşandı. Aynı zamanda küresel anlamda 2019 yılında 215 bine yakın şirket iflas ederken, pandemi krizinin olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında iflas eden şirket sayısı 183 bine geriledi. Raporda, "İflas verilerini açıklamaya devam eden 36 ülke içerisinde, bir önceki yıla göre 2020 yılında yüzde 14,7 oranında düşüş yaşanmıştır" denildi.

Raporda pandeminin oluşturduğu ekonomik şokun ani talep daralması ve arz sorununa neden olduğu ve birçok firmanın nakit akışını olumsuz etkilediği belirtildi. Bu nedenle ödemelerin önemli oranda geciktiğine dikkat çekilen raporda aynı zamanda pandemi sonrasında devletlerin destek paketlerinin ve finans kurumlarının kendi bilançolarını korumak adına da olsa alacak/kredi ertelemesi gibi esneklikler sağlamasının, 2020 yılında iflas oranlarını bir önceki yıla göre düşürdüğü vurgulandı.

28 ülkede şirket iflasları 2020 yılında düştü

Raporda, iflas veri raporlamasının yapıldığı 36 ülkeden 28'inde 2020 yılında şirket iflaslarında bir önceki yıla göre düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, pandeminin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Fransa'da 2020 yılında iflas eden şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38,1 oranında düşerek son 30 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği belirtildi. 2020 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarının İngiltere'de yüzde 18.1, Almanya'da yüzde 15.9, Rusya'da yüzde 12.9, ABD'de, yüzde 11.9, Japonya'da yüzde 7,3, Kanada'da yüzde 5,9 oranında düştüğüne dikkat çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı