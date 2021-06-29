Kürek Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Kürek rekoru kaç? Avrupa Kürek rekoru kaç?
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Kürek Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Kürek rekoru kaç? Avrupa Kürek rekoru kaç?

Kürek Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Kürek rekoru kaç? Avrupa Kürek rekoru kaç?
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Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Kürek, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Kürek Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Kürek rekoru kaç, Avrupa Kürek rekoru kaç? İşte, Kürek sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Kürek, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Kürek Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Kürek rekoru kaç? Avrupa Kürek rekoru kaç?

KÜREK REKORLARI

En temel spor aktivitelerinden olan Kürek, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Kürek Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Kürek rekoru kaç? Avrupa Kürek rekoru kaç?

KÜREK REKORLARI

Kürek sporu müsabaka listesinde ilk yaz olimpiyatı olan 1896 Yaz Olimpiyatları'nda bulunmasına karşın kötü hava nedeniyle yapılamamış ilk yarışlar 1900 Yaz Olimpiyatlarında gerçekleştirilmiştir. İlk önceleri sadece erkek kürekçilerin yarışmasına izin verilirken, Montreal'deki 1976 Yaz Olimpiyatlarında kadınların mücadele etmesinin kürek sporunun gelişimi açısından faydalı olacağı belirtilmiş. İlk mücadeleye katılımları 1996 Yaz Olimpiyatlarında olmuştur.

Altın madalya sıralaması

Amerika Birleşik Devletleri (USA)/ 33

Doğu Almanya (GDR)/ 33

Büyük Britanya (GBR)/ 31

Almanya (GER)/ 23

Romanya (ROM)/ 19

Sovyetler Birliği (URS)/ 12

Avustralya (AUS)/ 11

Yeni Zelanda (NZL)/ 11

İtalya (ITA)/ 10

Kanada (CAN)/ 9

Fransa (FRA)/ 8

Hollanda (NED)/ 7

İsviçre (SUI)/ 7

Danimarka (DEN)/ 7

Batı Almanya (FRG)/ 4

Almanya Birleşmiş Takımı (EUA)/ 4

Polonya (POL)/ 4

Norveç (NOR)/ 3

Bulgaristan (BUL)/ 3

Finlandiya (FIN)/ 3

Çekoslovakya (TCH)/ 2

Beyaz Rusya (BLR)/ 2

Çin (CHN)/ 1

Hırvatistan (CRO)/ 1

Çek Cumhuriyeti (CZE)/ 1

Slovenya (SLO)/ 1

Yugoslavya (YUG)/ 1

Arjantin (ARG)/ 1

Güney Afrika (RSA)/ 1

Ukrayna (UKR)/ 1

Rusya (RUS)/ 1

Belçika (BEL)/ 0

Avusturya (AUT)/ 0

Estonya (EST)/ 0

İsveç (SWE)/ 0

Uruguay (URU)/ 0

Yunanistan (GRE)/ 0

Macaristan (HUN)/ 0

Litvanya (LTU)/ 0

İspanya (ESP)/ 0

İrlanda (IRL)/ 0

Birleşik Takım (EUN)/ 0/ 256.

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Kürek Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Kürek rekoru kaç? Avrupa Kürek rekoru kaç? - Haberler
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