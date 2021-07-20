Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık hayvanları ellerinde kalan satıcılar fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık hayvanları ellerinde kalan satıcılar fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olmasına rağmen satamadıkları hayvanlarını zarar etmemek için ucuza vermeye çalışan besiciler bu sefer de müşteri bulamadı. Kurban pazarında besiciler, yaklaşık bin 500 liralık küçükbaş hayvanların bin liraya kadar düştüğünü belirtti.

Eskişehir'de kurulan hayvan pazarına Mihallıççık'tan geldiğini fakat beklediğini bulamadığını belirten Aşur Koca, "Bu sene satışlar çok iyi olmadı. Hatta elimizde hayvan kaldı. Satabilmek için fiyatı aşağıya çektik. Bin liradan aşağı hayvan veremeyeceğimize göre bu günden sonra gideriz" dedi.

Kars'tan geldiğini belirten Bülent Kurukafa ise, "Fiyatları bin liraya düşürdük. Şu anda bin liraya mal satıyoruz. 100 hayvan ile geldim. Şuan 60 tanesi duruyor" dedi.

(Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut/İHA)

Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Alişan Derya Uluğ İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Arda Turan Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 19:35:26. #1.14#

title