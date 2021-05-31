KURBANLIK HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; BÜYÜKBAŞ 12 BİN İLA 40 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bursa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, bu yıl kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Bursa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, bu yıl kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Bursa'nın hayvancılıkta önemli noktalarından biri olan Yenişehir ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı için kurbanlık satışlarına başlandı. Bazı vatandaşlar, erken davranarak kurbanlıklarını alırken, kurban pazarlarında da yoğunluklar oluştu. Yenişehir ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Hakan Yıldız, kurbanlık alırken vatandaşların iki noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirterek, 'Öncelikle hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması ve sağlıklı eksiksiz kurban olması gerekiyor. Eğer bunlar bir büyükbaş hayvanda yoksa ondan kurban olmaz. Kurbanda 3 çeşit satış oluyor. Bunlar karkas, ayaktan ve canlı kilo olarak yapılıyor. Bu yıl ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişmektedir' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı