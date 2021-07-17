Kurban pazarında yüzler gülüyor

Sivas'ta, Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurban pazarlarındaki besiciler satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Sivas'ta, Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurban pazarlarındaki besiciler satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Sivas kent merkezinde bulunan Sivas Belediyesine ait kurban pazarında da üretici ile alıcı arasında pazarlıklar devam ediyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Çetindağ, üreticilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla çok artış olmadığını söyleyen besiciler yem fiyatlarından yakındı. Satışlardan memnun olduklarını söyleyen besiciler talebin de normal seviyede olduğunu belirtti. Başkan Hacı Çetindağ ise geçen yıla göre kurban fiyatlarında yüzde 25 oranında artış olduğunu söyleyerek, yem girdilerinin azaltılmaya çalışıldığını söyledi.

Alan memnun satan memnun

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, hayvan pazarında besicilerin ve kurban sahiplerinin genel olarak memnun olduğunu belirterek, "Sivas hayvan pazarında gördüğüm kadarıyla üreticiler memnun. Alıcılarımız da yani kurban sahiplerimiz de memnun. Geçen yıla göre baktığımız zaman aşırı derecede yüksek bir fiyat farkı yok. Baktığımız zaman hemen hemen hayvanların çoğu satılmış. Hem üreticilerimiz hem kurban sahipleri memnun. Besicilerimizin bazı sıkıntıları var. Yem girdi fiyatlarının hayvan besi yemlerinin biraz pahalı olması en büyük sıkıntıları bu. Onun dışında kolay kolay bir sıkıntı yaşanamadı. Türkiye'de yeteri kadar hayvanımız var. Sivas'ta da var. Fiyatlarımızda da geçen yıla göre çok bir artış yok. Yüzde 20 yüzde 25 civarında bir artış var. Herkes de memnun onu görmüş olduk" dedi.

Büyükbaş 20 bin liraya küçükbaş ise 3 bin liraya kadar alıcı buluyor

Başkan Çetindağ, ortalama fiyatların 6 bin 500 lira ile 20 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Bütün üreticilerimizin bize birinci derecede söyledikleri yem fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi. Tabi bunu Cumhurbaşkanımız da geçen gün açıkladı. Biz besicilerimizi ezdirmeyeceğiz, arpa fiyatlarını yem girdi fiyatlarını düşürmeye çalışacağız. Şu anda da etkileri başladı. Fiyatlar ne kadar düşerse bizim üreticimiz o kadar fazla olacak. O kadar besicilik yapmaya çalışacak. Ortalama 6 bin 500 liradan 20 bin liraya kadar büyükbaş hayvan aralığı var. 800 liradan yaklaşık 3 bin liraya kadar da küçükbaş hayvan var. Pay fiyatlarına geldiğimiz zaman ise büyükbaşlarda 2 bin liradan 3 bin 500 4 bin liraya yaklaşıyor. Küçükbaş pay olmuyor sadece bir kişi kesebiliyor. Herkesin durumuna göre bütçesine göre hayvan var" ifadelerini kullandı.

Besicilik yapan İbrahim Çoban ise, "Satışlarımız iyi güzel fena değil. Vatandaş geliyor biz de satıyoruz. Fiyatlarımız geçen seneye yakın. Tabi ki bu sene biraz saman pahalı, yem pahalı. Bu da mazota dayanan bir şey. Hayvan satışlarımız da normal. Yüzde 80 biz kiloya göre satış yapıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı